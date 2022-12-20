«Ох, вот это зайка! Повиляй хвостиком»: Ивлеева в колготках с вырезом блеснула ягодицами во всей красе

Настя Ивлеева уже давно прославилась на всю страну. Она снимает свои передачи, а также дружит со многими знаменитостями. Блондинке доверяют вести музыкальные премии. Она может похвастаться внушительной коллекцией нарядов и дорогих сумок. А вот в личной жизни пока у нее затишье. Но после развода она продолжает дружить с Элджеем.
При этом образы Насти порой очень смелые. Недавно она блеснула своим декольте на красной дорожке. А вот 20 декабря блогерша, по всей видимости, похвасталась новогодним костюмом. Она запечатлелась в боди с хвостиком и ушками зайца. Лук дополнили эротические колготки с вырезом на пятой точке. Ивлеева оголила свои ягодицы.
«Ой», – написала она.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены таим образом. Многие отметили, что у Настя роскошная фигура. Хотя она признавалась, что поправилась. «Ого, какая вы красотка», «О-ля-ля, полегче», «Ну что за красота», «Ох, вот это зайка! Повиляй хвостиком», «Необычно», «Фигурка сочная», «Есть чем любоваться», «Смелый костюм», — стали писать подписчики.