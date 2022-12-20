«Ох, вот это зайка! Повиляй хвостиком»: Ивлеева в колготках с вырезом блеснула ягодицами во всей красе

При этом образы Насти порой очень смелые. Недавно она блеснула своим декольте на красной дорожке. А вот 20 декабря блогерша, по всей видимости, похвасталась новогодним костюмом. Она запечатлелась в боди с хвостиком и ушками зайца. Лук дополнили эротические колготки с вырезом на пятой точке. Ивлеева оголила свои ягодицы.

«Ой», – написала она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».