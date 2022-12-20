«Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!»: Прилучный завил волосы и отрастил бакенбарды – вылитый Пушкин

Актер Павел Прилучный сменил имидж. В телеграм-канале он разместил свое фото, чтобы показать, каким стал после апгрейда внешности.

Павел Прилучный изменил прическу - теперь у него кудрявая шевелюра. А еще он отрастил, а возможно, что и приклеил, бакенбарды.