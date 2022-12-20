«Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!»: Прилучный завил волосы и отрастил бакенбарды – вылитый Пушкин

Актер Павел Прилучный сменил имидж. В телеграм-канале он разместил свое фото, чтобы показать, каким стал после апгрейда внешности.
Павел Прилучный изменил прическу - теперь у него кудрявая шевелюра. А еще он отрастил, а возможно, что и приклеил, бакенбарды.
«Решил сменить имидж к Новому году», - написал под фото Павел Прилучный.
Павел Прилучный сменил имидж. Фото: соцсети
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Увидев это фото, поклонники Павла Прилучного развеселились и заявили, что он очень похож на великого русского поэта Александра Пушкина.
«Вылитый Пушкин», «Павел Прилушкин?», «Пушкина решил сыграть?», «Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!», «Эм, даже не знаю, как отреагировать», - высказались в Сети.