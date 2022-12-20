«Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!»: Прилучный завил волосы и отрастил бакенбарды – вылитый Пушкин

Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Актер Павел Прилучный показал, как выглядит в новом имидже.

Актер Павел Прилучный сменил имидж. В телеграм-канале он разместил свое фото, чтобы показать, каким стал после апгрейда внешности.

Павел Прилучный изменил прическу - теперь у него кудрявая шевелюра. А еще он отрастил, а возможно, что и приклеил, бакенбарды.

«Решил сменить имидж к Новому году», - написал под фото Павел Прилучный.

Павел Прилучный сменил имидж. Фото: соцсети

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Увидев это фото, поклонники Павла Прилучного развеселились и заявили, что он очень похож на великого русского поэта Александра Пушкина.

«Вылитый Пушкин», «Павел Прилушкин?», «Пушкина решил сыграть?», «Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!», «Эм, даже не знаю, как отреагировать», - высказались в Сети.

Читайте также