Севастьянова распахнула пуховик, обнажив женские прелести: фигура заставляет завидовать

Каролина Севастьянова уже давно стала знаменитой спортсменкой. Много лет она посвятила художественной гимнастике. Чемпионка завершила карьеру больше 5 лет назад. Теперь она много путешествует. Примечательно, что зрители дважды в этом году снялась в шоу «Звезды в Африке». Но теперь она приехала в Сингапур.
На этот раз Каролина щегольнула не в платье, как обычно. Она решила покрасоваться в пуховике Prada и лосинах. Гимнастка подчеркнула свои стройные ноги и изящные бедра. Она решила распахнуть пуховик, оголив свой женственный животик. Севастьянова снова продемонстрировала безупречную фигуру.
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Каролина Севастьянова: Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Ее осыпали комплиментами. «Какая у вас фигурка, прям гитара», «Женственность в каждом сантиметре бедер», «До чего роскошная», «А зачем пуховик, если живот голый?», «Ноги бесконечные», «В шикарной форме», — стали писать подписчики.