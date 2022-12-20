Севастьянова распахнула пуховик, обнажив женские прелести: фигура заставляет завидовать

На этот раз Каролина щегольнула не в платье, как обычно. Она решила покрасоваться в пуховике Prada и лосинах. Гимнастка подчеркнула свои стройные ноги и изящные бедра. Она решила распахнуть пуховик, оголив свой женственный животик. Севастьянова снова продемонстрировала безупречную фигуру.

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