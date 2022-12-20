«Покрывает его и оправдывает»: Май Абрикосов из «Дома-2» поднял голос на Татьяну Навку

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, решил высказать свое мнение по поводу недавнего заявления олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

В недавнем интервью прославленная фигуристка Татьяна Навка поддержала шоумена Ивана Урганта, отметив, что он обязательно должен вернуться в Россию и на экраны телевидения.

Май Абрикосов решил, что вполне может позвонить в рамках своего телеграм-канала поднять голос на Татьяну Навку. Он дал понять, что его мнение по поводу возвращения звезд, уехваших из России, идет вразрез с тем, что говорит спортсменка.

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