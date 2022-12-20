Видно вообще все: Бузова покрасовалась на публике в тугом кожаном платье с «окошками» на груди – заглянуть может каждый

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь эпатировала публику на красной дорожке.

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь доказала, что она - настоящая мастерица эпатажа. Звезда явилась на красную дорожку одного из модных мероприятий в наряде, о котором еще долго будут говорить. И не только стилисты.

На публике Ольга Бузова предстала в черном кожаном платье, туго обхватившем ее фигуру, и с высоким разрезом по ноге.

Главной достопримечательностью наряда стали, конечно же, опасные вырезы на груди, которые продемонстрировали, что у 36-летней Ольги Бузовой она, во-первых, есть.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ольга Бузова с удовольствием пококетничала перед камерами, поворачиваясь так и эдак, чтобы все могли хорошенько рассмотреть ее прелести.

В эти милые «окошки» на груди мог заглянуть каждый и увидеть вообще все.

 

Читайте также