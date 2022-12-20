Видно вообще все: Бузова покрасовалась на публике в тугом кожаном платье с «окошками» на груди – заглянуть может каждый

Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь доказала, что она - настоящая мастерица эпатажа. Звезда явилась на красную дорожку одного из модных мероприятий в наряде, о котором еще долго будут говорить. И не только стилисты.

На публике Ольга Бузова предстала в черном кожаном платье, туго обхватившем ее фигуру, и с высоким разрезом по ноге.

Главной достопримечательностью наряда стали, конечно же, опасные вырезы на груди, которые продемонстрировали, что у 36-летней Ольги Бузовой она, во-первых, есть.

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