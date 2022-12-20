Дженнифер Лопес в силуэтном платье спела дуэтом с Беном Аффлеком на рождественской вечеринке

На этот раз Лопес появилась на публике с мужем. Они пришли на рождественскую вечеринку. Примечательно, что певица облачилась в силуэтное платье с мерцающим эффектом и завязала волосы в хвост. А вот Бен был в джемпере и брюках. На этот раз он взял микрофон и спела вместе с возлюбленной. Они создали романтическую атмосферу.

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