Дженнифер Лопес в силуэтном платье спела дуэтом с Беном Аффлеком на рождественской вечеринке

Дженнифер Лопес уже давно стала мировой знаменитостью. Ее песни знают во всех странах. Артистка не перестает выступать на сцене в 53 года. Она не перестает восхищать публику своей фигурой и моложавым видом. В этом году певица вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась спустя много лет.
На этот раз Лопес появилась на публике с мужем. Они пришли на рождественскую вечеринку. Примечательно, что певица облачилась в силуэтное платье с мерцающим эффектом и завязала волосы в хвост. А вот Бен был в джемпере и брюках. На этот раз он взял микрофон и спела вместе с возлюбленной. Они создали романтическую атмосферу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Гости с улыбками наблюдали за парой. Многие осыпали их комплиментами. Примечательно, что Дженнифер и сама была удивлена тому, что ее муж запел. Она выглядела счастливой. Влюбленные целовались и обнимались на публике. Напомним, что они сыграли свадьбу в июле этого года в Лас-Вегасе.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: соцсети