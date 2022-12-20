«Как седой»: Стас Ярушин сменил имидж и стал блондином — не узнать

Звезда сериала «Универ», продюсер Стас Ярушин сменил свои темные локоны на более светлые. В телеграм-канале Стас Ярушин показал видео из салона красоты, на котором запечатлен процесс его преображения в блондина.
А затем Стас Ярушин поделился снимком, на котором предстал в новом образе — со светлыми волосами, зачесанными назад. Исчезли и его знаменитые кудряшки.
«Как седой, да? Мне нравится!» — сообщил поклонникам Стас Ярушин.
Стас Ярушин стал блондином. Фото: соцсети
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Поклонники поспешили высказать свое мнение по поводу нового имиджа Стаса Ярушина. Большинству преображение понравилось.
«Без кудряшек непривычно, но все равно красавчик», «Очень круто. Вам идет, когда волосы светлее», «Лучше без мелирования, вы моложе с цветом своих волос!» — высказались в Сети.