«Как седой»: Стас Ярушин сменил имидж и стал блондином — не узнать

Звезда сериала «Универ», продюсер Стас Ярушин сменил свои темные локоны на более светлые. В телеграм-канале Стас Ярушин показал видео из салона красоты, на котором запечатлен процесс его преображения в блондина.

А затем Стас Ярушин поделился снимком, на котором предстал в новом образе — со светлыми волосами, зачесанными назад. Исчезли и его знаменитые кудряшки.