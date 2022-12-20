В очках и с хвостиком на макушке: как выглядит подросшая дочка Эллы Сухановой из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова после развода с Игорем Трегубенко вновь вышла замуж и родила дочку Эвелину.

Малышке сейчас два с половиной года. И она явно пошла манерами в свою маму. В микроблоге Элла Суханова засняла Эвелину во время обеда. Правда, девочка проявляет интерес не к еде, а делает себе макияж. Красит губы.

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