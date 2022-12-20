В очках и с хвостиком на макушке: как выглядит подросшая дочка Эллы Сухановой из «Дома-2»

Элла Суханова

Элла Суханова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Элла Суханова подловила двухлетнюю Эвелину за нанесением макияжа.

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова после развода с Игорем Трегубенко вновь вышла замуж и родила дочку Эвелину.

Малышке сейчас два с половиной года. И она явно пошла манерами в свою маму. В микроблоге Элла Суханова засняла Эвелину во время обеда. Правда, девочка проявляет интерес не к еде, а делает себе макияж. Красит губы. 

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«Эвелина, может хватит губы красить? Уже все накрашено. Уже накрашено на неделю вперед. Покушай картошечку, пожалуйста», - говорит дочери за кадром Элла Суханова.

Но та словно не слышит маму, продолжая заниматься своими делами.

Дочка Эллы Сухановой Эвелина. Фото: скрин соцсети

У малышки Эвелины светлые волосы и хвостик из них на макушке. У крошки есть проблемы со зрением, она носит очки для коррекции.

«Настоящая леди должна поправить макияж и даже во время обеда. Моя Эви такая Эви», - подписала видео Элла Суханова.

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