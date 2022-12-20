Анфиса Чехова прогарцевала в черном пеньюаре, засветив манящие округлости – фигуристая и аппетитная, хоть и худела

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в эту среду, 21 декабря, отметит свое 45-летие. Встречать первое утро в статусе «бабы ягодки опять» звезда будет на Багамах.

На экзотические острова Анфиса Чехова прилетела заранее и уже вовсю делится горячим контентом оттуда.