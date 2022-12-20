Анфиса Чехова прогарцевала в черном пеньюаре, засветив манящие округлости – фигуристая и аппетитная, хоть и худела

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в эту среду, 21 декабря, отметит свое 45-летие. Встречать первое утро в статусе «бабы ягодки опять» звезда будет на Багамах.
На экзотические острова Анфиса Чехова прилетела заранее и уже вовсю делится горячим контентом оттуда.
«Я на Багамах. Завтра буду отмечать свой день рождения. Природа на Багамах очень сильно отличается от всего, что я видела! Погода пока не отличается постоянством - то солнце, то дождь. Но на Багамах даже дождь радует!» - поделилась Анфиса Чехова.
Анфиса Чехова поделилась видео, на котором запечатлено, как она прогарцевала по балкону своего номера с видом на океан. Облачена Анфиса Чехова в пеньюар, которые подчеркнул плавные изгибы ее тела. Выглядит звезда все так же аппетитно, несмотря на то, что скинула некоторое количество килограммов.
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«Обычно, женщина, собирающаяся в поездку на моря-океаны, покупает себе новый купальник, парео, шляпу, сарафан… А я всегда покупаю новый пеньюар, потому что в красивом месте я обожаю спать и просыпаться красиво», - поделилась Анфиса Чехова под видео.
Анфиса Чехова в пеньюаре. Фото: скрин соцсети