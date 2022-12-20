Нюша в платье из лоскутов обнажила свои «аппетитки»: бедра особенно впечатлили

Нюша уже давно выступает на сцене. Она уже давно не выпускала новые хиты. Поклонники не перестают просить, чтобы певица порадовала их творчеством. Однако пока певица предпочитает посвящать себя семье. Она переехала в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако звезда не перестает дразнить фанатов пикантными кадрами.
В последнее время наряды Нюши стали еще более откровенными. Она призналась, что в прошлом году пережила измену мужа Игоря Сивова, но смогла его простить. Однако поклонники заметили, что теперь певица то и дело оголяется.
На этот раз артистка предстала в платье из лоскутов ткани. Она не стала прикрывать свои прелести. Исполнительница хита «Чудо» засветила не только декольте, но и пышные бедра.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что после вторых родов фигура Нюши преобразилась. Многие отметили, что она похорошела.
«Какая вы эффектная», «Вот это бедра раздались», «Сочная цыпочка», «Огненно», «Вот это царский выход», «Тут прям похожа на себя 20 лет назад», «Какая красивая», «Ох, вот это формы», — стали писать в Сети.