Нюша в платье из лоскутов обнажила свои «аппетитки»: бедра особенно впечатлили

В последнее время наряды Нюши стали еще более откровенными. Она призналась, что в прошлом году пережила измену мужа Игоря Сивова, но смогла его простить. Однако поклонники заметили, что теперь певица то и дело оголяется.

На этот раз артистка предстала в платье из лоскутов ткани. Она не стала прикрывать свои прелести. Исполнительница хита «Чудо» засветила не только декольте, но и пышные бедра.

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