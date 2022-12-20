Мачеха Лиза в игноре? Сын Авербуха пожелал счастья отцу, показав видео с участием своей мамы Лобачевой

Прославленный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, накануне пара отметила двухлетие со дня свадьбы. Маленькому сыну Авербуха и Арзамасовой Леве год с небольшим. Звездная семья демонстрирует, что очень счастлива.

Но судя по всему, этому рады не все. Сын Ильи Авербуха от его первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой Мартин поздравил отца с недавним днем рождения недвусмысленным видео. В микроблоге он разместил кадры, на которых Авербух запечатлен вместе с Лобачевой. Мачехи молодого человека Лизе Арзамасовой на видео нет.

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