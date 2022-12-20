«Увидимся в кино!»: Том Круз поблагодарил зрителей в свободном падении, выпрыгнув из самолета

Том Круз объявил о том, что его новый фильм «Топ Ган: Мэверик» получит цифровой релиз на видеосервисе Paramount+ (с 22 декабря), и сделал это в своей манере.

Находясь в Южной Африке на съемках финальных частей «Миссия невыполнима», он снял свой прыжок из самолета. И попутно поблагодарил зрителей за то, что они так активно ходили в кино на его новое творение.

«Я не хотел бы заканчивать год, не поблагодарив всех вас за то, что вы пришли в кинотеатры. Спасибо вам за поддержку «Топ Ган: Мэверик», — сказал 60-летний Том, высунувшись из самолета.

Рядом с ним в этот момент оказался режиссер «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри, который напомнил Крузу, что вообще-то пора снимать прыжок. Актер спросил постановщика, присоединится ли тот к нему, но Крис категорически отказался. Затем Том выпрыгнул с камерой и в уже свободном падении сказал фанатам еще несколько слов.