Сама невинность: обнаженная Рудова прикрыла сокровенное простынкой в постели

Недавно Рудова отдохнула в Дубае. Она делилась смелыми кадрами, на которых позировала в бикини. Актриса также любит носит крохотные платья. На этот раз она решила запечатлеться в постели. Блондинка предпочитает спать обнаженной. Интимные прелести она прикрыла простынкой. Наталья отказалась от макияжа.

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