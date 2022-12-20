Сама невинность: обнаженная Рудова прикрыла сокровенное простынкой в постели

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Она зачастую снимается в сериалах. Многие е знают по роли в картине «Татьянин день». Блондинка обладает стройной фигурой и зачастую носит женственные наряды. Она не перестает удивлять фанатов тем, как молодо выглядит в 39 лет. Звезда также не стесняется демонстрировать свою красоту.
Недавно Рудова отдохнула в Дубае. Она делилась смелыми кадрами, на которых позировала в бикини. Актриса также любит носит крохотные платья. На этот раз она решила запечатлеться в постели. Блондинка предпочитает спать обнаженной. Интимные прелести она прикрыла простынкой. Наталья отказалась от макияжа.
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На этот раз пользователи Сети восхитились ее природной красотой. Но нашлись и те, кто осудил ее за такие личные кадры. «Уже не знает, что показать», «Опять голая», «А стоило прикрываться? Все все видели», «Очень хорошенькая», «Просто прелесть», «А тут прям чистый соблазн», — стали писать подписчики.