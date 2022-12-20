«Султан Сулейман выбрал бы вас»: Пугачева впечатлила фанатов, представ на селфи с бородатым мужчиной восточной внешности

В Сети произвел настоящий фурор снимок Аллы Пугачевой в компании брутального мужчины восточной внешности.

Судя по всему, это один из поклонников Примадонны, с которым она согласилась позировать во время одного из светских выходов в Израиле. Алла Пугачева и незнакомец сделали совместное селфи, которое теперь распространяется в Сети.

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