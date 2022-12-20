«Султан Сулейман выбрал бы вас»: Пугачева впечатлила фанатов, представ на селфи с бородатым мужчиной восточной внешности

В Сети произвел настоящий фурор снимок Аллы Пугачевой в компании брутального мужчины восточной внешности.
Судя по всему, это один из поклонников Примадонны, с которым она согласилась позировать во время одного из светских выходов в Израиле. Алла Пугачева и незнакомец сделали совместное селфи, которое теперь распространяется в Сети.
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Алла Пугачева с незнакомцем в Израиле. Фото: соцсети
Преданные фанаты Аллы Борисовны пришли в восторг от кадра. Они нашли, что незнакомец с щетиной похож на султана Сулеймана из культового турецкого сериала «Великолепный век».
«Алла Борисовна, вам надо было сниматься в «Великолепном веке», и султан Сулейман выбрал бы вас», «Наша золотулька, как всегда прелестная и неповторимая, с наступающим! Удачи, здоровья и любви», «Оба смотритесь классно», «Удачи. С наступающим Новым годом, будьте здоровы и счастливы», - высказались в Сети.