Кристина Орбакайте сделала заявление: «Без меня жить привыкайте!»

Вокруг Кристины Орбакайте складывается очень странная ситуация. С одной стороны, артистка не высказывает свою позицию по поводу сложной мировой ситуации, а с другой — она фотографируется со сбежавшими коллегами: Чулпан Хаматовой, Александром Молочниковым и другими — и часто ездит в США.

Но особенно пользователей Сети привлек внимание отрывок из новой песни Орбакайте.

«У-ля-ля, вот такие вот делишки, У-ля-ля, портить не хочу нервишки Без меня жить привыкайте. Мое имя не забудь — я Кристина Орбакайте!»

Похоже, Кристина собирается уехать из России и готовит себе почву.

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