Кристина Орбакайте сделала заявление: «Без меня жить привыкайте!»

Вокруг Кристины Орбакайте складывается очень странная ситуация. С одной стороны, артистка не высказывает свою позицию по поводу сложной мировой ситуации, а с другой — она фотографируется со сбежавшими коллегами: Чулпан Хаматовой, Александром Молочниковым и другими — и часто ездит в США.
Но особенно пользователей Сети привлек внимание отрывок из новой песни Орбакайте.
«У-ля-ля, вот такие вот делишки,
У-ля-ля, портить не хочу нервишки
Без меня жить привыкайте.
Мое имя не забудь — я Кристина Орбакайте!»
Похоже, Кристина собирается уехать из России и готовит себе почву.
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