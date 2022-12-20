Тогда же покажет лица сыновей: Юлия Ефременкова из «Дома-2» озвучила дату крестин близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре этого года впервые стали родителями. У пары появились сыновья-близнецы, которых они прозвали гладиаторами — за тягу к жизни.
Совсем скоро в семье состоится важное событие — крестины мальчиков. Юлия Ефременкова во время интерактива с подписчиками рассказала, когда они с Мондезиром планируют совершить таинство над сыновьями.
«Когда крестины гладиаторов?» — поинтересовались поклонники семейства.
«Планируем в конце января. Очень надеюсь, что у всех наших крестных получится», — ответила Юлия Ефременкова.
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Поклонники пары ждут крестин еще и потому, что после них Юлия Ефременкова обещала показать лица сыновей и озвучить их необычные имена.