Тогда же покажет лица сыновей: Юлия Ефременкова из «Дома-2» озвучила дату крестин близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре этого года впервые стали родителями. У пары появились сыновья-близнецы, которых они прозвали гладиаторами — за тягу к жизни.

Совсем скоро в семье состоится важное событие — крестины мальчиков. Юлия Ефременкова во время интерактива с подписчиками рассказала, когда они с Мондезиром планируют совершить таинство над сыновьями.