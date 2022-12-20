Самбурская в платье с прозрачным корсетом блеснула «сдобным» декольте: интимная родинка прям там

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Ей достаются яркие образы. Также она успела засветиться на сцене и даже получить премию «Шансон года». А также брюнетка не скрывает свой сильный характер. Она ищет себе достойного жениха, но пока под ее запросы никто не подошел. Звезда добилась успеха во многих сферах.
В последнее время Настасья все чаще демонстрирует фигуру. Она активно занимается спортом. Актриса без стеснения оголяет свои прелести. Она носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства. А вот на этот раз Самбурская примерила бархатное платье в пол с прозрачным корсетом. Она блеснула пышным декольте, не скрыв интимную родинку.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы сногсшибательная», «Наряд вам идет», «Очень соблазнительная фигура», «Как спорт красит человека», «Сама женственность», «Выглядите вкусно», «Ой, это впечатляет», — стали писать пользователи Сети.