Пугачева переживает: ей не звонит Киркоров

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева довольно часто появляется на публике, сохраняя вполне довольный и счастливый вид. На самом же деле и ее настроение, и самочувствие далеки от идеала. Об этом рассказал бывший стилист певицы — Джордж Ровалс, который периодически с ней общается.

«Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать», — сказал Ровалс.

По его словам, в будущем Примадонна планирует вернуться в Россию, но понимает, что в ближайшее время это сделать не удастся. Что же касается материального положения Пугачевой — то у нее все в порядке.

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