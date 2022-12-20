Скучает по счастливым временам: сын Ильи Авербуха поделился кадрами с участием своей мамы Ирины Лобачевой

Известный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух на днях отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 49 лет.
Одно из самых трогательных поздравлений Илья Авербух получил от своего взрослого сына Мартина. Молодой человек, появившийся на свет в браке Ильи Авербуха с его партнершей по льду Ириной Лобачевой, явно дал понять, что скучает по тем временам, когда его родители были вместе.
На видео он показал архивные кадры с участием мамы и папы. Авербух и Лобачева на снимках выглядят счастливыми.
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«Папа! С днем рождения! Будь счастлив и здоров», — пожелал Илье Авербуху Мартин.
Поклонники звездного семейства присоединились к поздравлениям, а кое-кто посокрушался, что такая красивая пара, как Илья Авербух и Ирина Лобачева, распалась.
Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото: скрин соцсети
«Такая семья хорошая красивая была, зря он все разрушил», «С днем рождения прекрасного папу, доброго, чувственного и прекрасного человека», «Очень трогательное видео получилось. Суперпоздравление! Счастье — иметь такого сына! С днем рождения!» — высказались в Сети.
Илья Авербух и Ирина Лобачева с сыном Мартином. Фото: скрин соцсети