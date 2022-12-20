Скучает по счастливым временам: сын Ильи Авербуха поделился кадрами с участием своей мамы Ирины Лобачевой

Известный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух на днях отпраздновал свой день рождения, ему исполнилось 49 лет.

Одно из самых трогательных поздравлений Илья Авербух получил от своего взрослого сына Мартина. Молодой человек, появившийся на свет в браке Ильи Авербуха с его партнершей по льду Ириной Лобачевой, явно дал понять, что скучает по тем временам, когда его родители были вместе.

На видео он показал архивные кадры с участием мамы и папы. Авербух и Лобачева на снимках выглядят счастливыми.

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