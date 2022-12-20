Подольская и Пресняков показали, как двухлетний сын устроил им забастовку: лег на пол и обнял ковер

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц в России. Она продолжает выступать и снимать клипы. При этом певица поддерживает домашний очаг. Она растит сыновей Артемия и Ивана вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Примечательно, что артистке удается совмещать карьеру и материнство.
Примечательно, что Подольская недавно посетила утренник детей, а также смогла погулять с малышами на заснеженной детской площадке. Однако ее младший сын уже проявляет характер. Он повторяет все за братом. А накануне мальчик отказался проводить время с родителями.
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Наталья засняла, как сын лег прямо на пол и обнял ковер. Даже Пресняков стал уговаривать наследника, чтобы он забрался на кровать.
«Сынуль, иди к нам! Ваня!» — сказала певица.
«Иди к нам, быстренько! Ты хочешь скрыться под коверчик? Ты что, червичок?» — отметил Владимир.
«Все, не иди к нам. Забастовка», — резюмировала Подольская.
Поклонники восхитились тем, как спокойной родители реагируют на капризы сына. Многие отметили, что Иван быстро растет. Другие отметили, что Подольская не перестает их восхищать.
«Какой он забавный», «Шикарный мальчик», «Очень трогательно», «Просит внимания», «Ему там удобнее», — стали писать в Сети подписчики.