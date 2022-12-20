Подольская и Пресняков показали, как двухлетний сын устроил им забастовку: лег на пол и обнял ковер

Примечательно, что Подольская недавно посетила утренник детей, а также смогла погулять с малышами на заснеженной детской площадке. Однако ее младший сын уже проявляет характер. Он повторяет все за братом. А накануне мальчик отказался проводить время с родителями.

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Наталья засняла, как сын лег прямо на пол и обнял ковер. Даже Пресняков стал уговаривать наследника, чтобы он забрался на кровать.