Валя Карнавал распутно позировала у авто, показывая филе у чресел: люди столбенеют

Валя Карнавал решила сообразить фотосессию у своего розового джипа в образе взрослой куклы. Примерив короткую юбочку и цветные колготки, она встала в горячую позу, задрав ногу.

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Поднятая конечность, само собой, потащила за собой подол, обнажая филейную часть бедер Карнавал. Но блогершу это ни капли не смутило!

Валя Карнавал высунула для большего эффекта язык, прикрыла глаза и показала пальцами знак победы. Комплексы юная звезда действительно победила!