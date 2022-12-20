Муцениеце в прозрачном комбинезоне с кружевом прильнула к Даве: грудь кокетливо прикрыла рукой

Агата Муцениеце много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Она также была в браке с Павлом Прилучным. Актриса тяжело переживала развод, но все же смогла найти силы, чтобы перевернуть этот лист в жизни. Звезда в этом году зачастую предстает в компании знаменитых парней.
Не так давно Агата поцеловалась с Вовой Селивановым, но потом оказалось, что это было в рамках съемок липа. А на днях актриса отметилась в компании Давы, который ранее встречался с Ольгой Бузовой. Она в белом платье подурачилась в блогером.
А вот на новых кадрах Муцениеце уже в прозрачном кружевном наряде прильнула к Давиду Манукяну. Она прикрыла рукой грудь. Актриса блеснула точеной фигурой.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие поразились тому, как она близка с блогером. Однако Дава не стал скрывать, что это часть съемок клипа.
«Просто сногсшибательная», «Ну очень красивая», «Какие формы», «Это как повезло Манукяну», «Он вас не достоин», «Такую красоту приманил», «Наряд прям не скрыл вашу красоту», «Ох, вот это да», — прокомментировали пост подписчики.