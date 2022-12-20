Муцениеце в прозрачном комбинезоне с кружевом прильнула к Даве: грудь кокетливо прикрыла рукой

Не так давно Агата поцеловалась с Вовой Селивановым, но потом оказалось, что это было в рамках съемок липа. А на днях актриса отметилась в компании Давы, который ранее встречался с Ольгой Бузовой. Она в белом платье подурачилась в блогером.

А вот на новых кадрах Муцениеце уже в прозрачном кружевном наряде прильнула к Давиду Манукяну. Она прикрыла рукой грудь. Актриса блеснула точеной фигурой.

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