Суд взыскал с Данилы Козловского 400 тысяч рублей

Даниле Козловскому придется уплатить 400 тысяч рублей неустойки по долгу за квартиру. Так сказано в решении Басманного суда Москвы. Квартира, за которую у актера образовался долг, расположена в элитном доме поблизости от Чистопрудного бульвара.

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«Иск удовлетворить в части. Взыскать с Козловского Данилы Валерьевича в пользу Бизнес центра Машкова неустойку в размере 400 тысяч рублей», - цитирует решение судьи издание «РИА ФАН» со ссылкой на «РЕН ТВ».