Валя Карнавал усладно засунула руки в «межножье», отклячив «хозяйство»: порок во плоти

Обычно девушки способны на дерзкие поступки в тот период жизни, когда они вольны как ветер. Приобретя статус невесты, они тут же превращаются в паинек. Но только не Валя Карнавал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Блогершу словно прорвало в последнее время. В социальных сетях она публикует снимки в порочных позах один за другим, вызывая не только восторг, но и недоумение у публики. Ведь совсем скоро она пойдет под венец с шоуменом Сашей Стоуном, а тут такие коленкоры!

На последнем из таких кадров Валя Карнавал вальяжно устроилась на авто, оттопырив филейную часть назад и засунув руки между ног. Как вам такой ракурс?