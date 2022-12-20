«Не покупайте это»: H&M выпустил мерч с Джастином Бибером без согласия певца

Ушедшая из России торговая сеть H&M вызвала на себя гнев знаменитого на весь мир певца Джастина Бибера. 28-летний музыкант заявил в соцсетях, что модный бренд выпустил линейку одежды с его изображением, на что сама звезда не давала своего разрешения.
Так на французском сайте компании появилась коллекция товаров на тему Джастина, включая толстовки, топы и чехлы для телефонов. А на англоязычном сайте выставлены на продажу толстовки с текстом его песни Ghost.
«Я не одобрял ни одну из коллекций товаров, которые они выставили в H&M, — написал Бибер большими буквами в социальной сети. — Все без моего разрешения и одобрения. На вашем месте я бы не купил это».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Джастин Бибер об H&M. Фото: соцсети
Во втором посте артист назвал мерч со своим изображением от H&M мусором и призвал своих фанатов не покупать его.
Джастин, мы в России точно не будем покупать: у нас и магазинов-то таких нет!