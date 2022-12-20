Наргиз сделала заявление о возвращении в Россию

Певица Наргиз снова высказалась о своей депортации из России на 50 лет. Ненавидящая нашу страну артистка продолжает накалять ситуацию.
«Это не был никакой депорт, я прилетела в Ташкент по своим делам, побыла здесь где-то месяц, и мне нужно было лететь обратно в Москву. Я прилетела в Москву, на паспортном контроле я отдаю свой паспорт. Женщина смотрит, говорит: «Вам требуется дополнительная проверка».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Потом ко мне подходят сзади двое человек тихонечко: «Наргиз, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону. Мы отошли, они говорят, чуть ли не плача: «Мы очень извиняемся, вам въезд запрещен на 50 лет», — заявила она.
При этом Наргиз подчеркнула, что сотрудники аэропорта даже стали с ней фотографироваться.
Однако пользователи Сети не верят в искренность слов певицы. По их мнению, у артистки заканчиваются деньги, которые она зарабатывала в России, вот она и придумывает истории, чтобы напомнить о себе.