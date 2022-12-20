Неузнаваемая Михалкова пришла в гараж в порочной утяжке: все мужики в ауте!

Юлия Михалкова поделилась с подписчиками во «ВКонтакте» притягательной фотографией из подземного гаража.

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В кадре «пельмешка» позирует на фоне роскошного авто в утягивающих брюках с экстраблеском. От этого филейная частm ее тела выглядит порочно и привлекательно.

Михалкову на этом кадре многие поклонник не узнали: то ли макияж у актрисы сыграл свою роль, то ли было поймано неожиданное выражение лица.

В любом случае, мужская половина фолловеров была в восторге от зрелища, выразив свои эмоции лайками и многочисленными эмоциональными комментариями.