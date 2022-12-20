Харви Вайнштейна признали виновным еще по трем пунктам обвинений от пострадавших женщин

19 декабря в Лос-Анджелесе завершилось судебное разбирательство в отношении печально известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Присяжные признали 70-летнего мужчину виновным по трем пунктам обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах, по одному оправдали и еще по трем пунктам не было вынесено окончательного решения.

Данные обвинения были основаны на заявлениях четырех женщин, поданных с 2005 по 2013 годы. Присяжные совещались десять дней в течение декабря.

Приговор по этим эпизодам еще не вынесен, но он будет прибавлен к 23-летнему сроку Вайнштейна, который продюсер отбывает после завершения своего первого уголовного процесса в Нью-Йорке в 2020 году.