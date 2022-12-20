Раскрыта интрига: кто будет вести новогодний Comedy Club

Новогоднего выпуска Comedy Club ждут тысячи поклонников юмористической передачи. На этот раз праздничный выпуск вместе с Павлом Волей будет вести певица Клава Кока.

Об этом рассказала сама артистка в своем аккаунте в соцсети. Клава поделилась и подробностями предновогодних съемок.