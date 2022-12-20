Раскрыта интрига: кто будет вести новогодний Comedy Club

Новогоднего выпуска Comedy Club ждут тысячи поклонников юмористической передачи. На этот раз праздничный выпуск вместе с Павлом Волей будет вести певица Клава Кока.
Об этом рассказала сама артистка в своем аккаунте в соцсети. Клава поделилась и подробностями предновогодних съемок.
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Напомним, вместо Гарика Харламова Comedy Club теперь ведет Андрей Бебуришвили, но это в обычные дни. А в прошлый Новый год ведущими праздничного выпуска были Павел Воля и певица Zivert. По материалам издания РИА ФАН.