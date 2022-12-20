Девы вырвутся из бытовухи и ощутят вдали вкус жизни! Двухмесячные изменения предрекла Глоба

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Дев ждет интересный период в их жизни.

Никто не ожидал от Дев такого прыткого поведения, в декабре они смогут произвести такие перевороты в своей жизни, что люди рядом будут поражены.

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Тамара Глоба предрекла представителям этого знака зодиака интересное время перемен, которое начнется в конце декабря и будет продолжаться два месяца.

Девам предстоит некое путешествие. И там, вдали от бытовухи, их будут ждать интересные знакомства. Эти встречи будут носить интеллектуальный характер, они поглотят все внимание Дев.

Девы с легкостью вольются в эту новую жизнь и будут плавать в ней как рыба в воде.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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