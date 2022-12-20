Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в онкобольнице — огромные суммы

Кроме того, для того, чтобы пациента госпитализировали, надо внести на депозит 500 тысяч рублей. Эти деньги идут на процедуры, лекарства и операции, если они нужны будут по показаниям.

Заворотнюк, напомним, борется с четвертой стадией рака уже четыре года. Родственники не теряют надежду вылечить артистку.

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