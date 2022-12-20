Мокрая Севастьянова положила на голый живот цепочку, погладив волосами руку: будоражит зрелищем

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова блеснула роскошной фигурой на пляже.

Фотография Каролины Севастьяновой в соцсетях, где она в купальнике позирует на пляже, произвела настоящий фурор.

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Спортсменка вышла из воды и сразу возлегла у бассейна, красиво отставив вперед стройную ножку. Фолловерам сразу бросилось в глаза украшение в виде цепи на ее рельефном животе. Конечно, такие мышцы стоило подчеркнуть!

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Севастьянова изящно распластала свои длинные волосы по руке, как бы поглаживая ее. Роскошная нимфа, слов нет!

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