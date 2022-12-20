Костенко – неряха, а у Тарасова трескаются джинсы: в Сети высмеяли «идеальную» жизнь футболиста

Футболист Дмитрий Тарасов и его новая жена Анастасия Костенко буквально кричат в соцсетях о своей якобы счастливой жизни. Однако подписчики заметили, что их быт не такой уж и идеальный, как они говорят.

Например, Тарасова периодически замечают в вещах, в которых он ходил в браке с Ольгой Бузовой. Пользователи смеются, что у Дмитрия джинсы скоро треснут.

А Костенко и вовсе обвинили в неряшливости. На фото, которые она выкладывает, видно, что дома постоянно бардак. Гостиная завалена коробками.

Анастасии посоветовали нанять домработницу, если она сама не умеет убираться.

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