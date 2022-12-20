«Оглядываясь назад»: Ким Кардашьян вспомнила молодость, показав поклонникам свои округлости

Какая часть тела Ким Кардашьян вспоминается вам в первую очередь, когда вы слышите имя этой звезды? Не отвечайте – мы и так знаем ответ.
Ранее светская львица прославилась своими выдающимися ягодицами, провоцируя жаркие споры о том, природа ли ее так наградила, или же модель накачала собственное тело посторонними веществами.
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С годами публика научилась видеть не только заднюю часть Ким. Телезвезда проявила себя как мама, жена, бизнесвумен и даже юрист. Но на днях ей захотелось вспомнить молодость и свою давнюю «кормилицу» (в плане привлечения внимания, конечно же).
42-летняя Кардашьян выложила в соцсети селфи у бассейна, на котором специально сделала акцент на своей знаменитой пятой точке.
«Оглядываясь назад на 22 года», - подписала фото американская звезда.
Ким Кардашьян, вид сзади. Фото: соцсети
В течение первых шести часов после публикации снимок набрала более двух миллионов лайков. «Попа Ким» - это целая эпоха не только для Ким.