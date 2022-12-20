Продюсер Ашуров заступился за Даню Милохина

Блогер Даня Милохин стал в нашей стране персоной «нон-грата» после того, как неожиданно уехал в США и исполнил для YouTube-шоу гимн Украины. Однако нашлись люди, которые считают нужным заступиться за рэпера Даню. Например, продюсер Дмитрий Ашуров решил защитить юношу от всеобщих нападок.

Недавно Милохин, видимо, желая реабилитироваться, вышел на улицу (в Америке) и спел гимн России. Не исключено, что таким образом он хочет убедить россиян в своем патриотизме и намекает, что не прочь вернуться на Родину.

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