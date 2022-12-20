Епифанцев показал молодую жену, сбросившую 30 кг

Впервые за долгое время Владимир Епифанцев вышел в свет со своей молодой женой Юлией Семеновой. Пара появилась в кинотеатре на Арбате, при этом окружающие ахнули, увидев «вторую половинку» актера: прежде весившая 90 кг, Юлия похудела на 30 кг и теперь выглядит вполне модельно.

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На людях Епифанцев и Семенова вели себя скромно, ограничившись небольшой фотосессией. Однако актер признался журналистам, что в последнее время он полюбил снимать небольшие ролики — исключительно для собственного удовольствия.

По материалам издания «МК»