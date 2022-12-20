Михалкова чувственно продемонстрировала «ложбинку греха» в виде узкой щели: трепещут все!

Юлия Михалкова порадовала своими телесами фолловеров во «ВКонтакте», куда выставила кадр в лакированном одеянии.
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Звезда подчеркнула кожаными облегающими брюками стройность своих ног и бедер. А зону декольте, которую французы именуют «ложбинкой греха» продемонстрировала при помощи расстегнутого замка на куртке.
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia
Михалкова смогла заинтересовать своим видом почитателей, которые буквально затрепетали от восторга, увидев фото.
«Красотка, модель!», «Вы огонь!», «Сердечко тает», - написали фолловеры под кадром.