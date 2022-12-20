Без Кейт и лишнего внимания: принц Уильям держался в тени на свадьбе своей бывшей возлюбленной

На минувших выходных британский принц Уильям был замечен на свадьбе друзей в английском в Глостершире. Сам, без супруги Кейт Миддлтон. И вел он себя весьма неприметно.
Пикантный момент — это было торжество бывшей возлюбленной наследника престола Роуз Фаркуар. Пресса называет ее первой серьезной девушкой Уильяма. Она, кстати, тоже присутствовала на его бракосочетании с Кейт в 2011 году.
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Издание People пишет, что свадьба 17 декабря была волшебной зимней сказкой для молодоженов. А вот 40-летний принц Уэльский держался очень скромно и старался не привлекать к себе внимание. Интересно, что больше испортило бы бракосочетание — визит знаменитости или то, что на ней присутствует «бывший»? Но Уильям своей скромностью не позволил случиться ничему подобному. Тихо проводил экс-возлюбленную в руки другого мужчины.