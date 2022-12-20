Без Кейт и лишнего внимания: принц Уильям держался в тени на свадьбе своей бывшей возлюбленной

На минувших выходных британский принц Уильям был замечен на свадьбе друзей в английском в Глостершире. Сам, без супруги Кейт Миддлтон. И вел он себя весьма неприметно.

Пикантный момент — это было торжество бывшей возлюбленной наследника престола Роуз Фаркуар. Пресса называет ее первой серьезной девушкой Уильяма. Она, кстати, тоже присутствовала на его бракосочетании с Кейт в 2011 году.

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