Михалкова рукой указала на голую часть тела: горячая дама забыла про юбку (фото)

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова отметилась на людях в откровенном облачении.

Актриса Юлия Михалкова произвела фурор, когда выставила в Сеть кадры с прошедшей съемки. Звезда появилась на телешоу в откровенном наряде, который едва прикрывал ее прелести.

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Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Судите сами: знаменитость едва прикрыла причинное место юбкой, которую и одеждой-то трудно назвать, а бюст — бра. И он тоже выглядел весьма символически.

На выставленном в Сети фото Михалкова игриво показывает рукой на свой голый живот, хотя у фолловеров и так уже челюсть отвисла.

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