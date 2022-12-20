Михалкова рукой указала на голую часть тела: горячая дама забыла про юбку (фото)

Актриса Юлия Михалкова произвела фурор, когда выставила в Сеть кадры с прошедшей съемки. Звезда появилась на телешоу в откровенном наряде, который едва прикрывал ее прелести.
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Юлия Михалкова. Фото: соцсети
Судите сами: знаменитость едва прикрыла причинное место юбкой, которую и одеждой-то трудно назвать, а бюст — бра. И он тоже выглядел весьма символически.
На выставленном в Сети фото Михалкова игриво показывает рукой на свой голый живот, хотя у фолловеров и так уже челюсть отвисла.