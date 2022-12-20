Нюша зазывно распахнула одежду, показав все, что прятала ткань: у людей челюсти отвисли

Певица Нюша перебралась в этом году с мужем и детьми в Дубай. Хотя до этого в Росси объявляла о возвращении на сцену после вторых родов и даже начала готовиться к новым выступлениям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам звезды, к этому решению ее подтолкнул бизнес мужа Игоря Сивова, ради которого она решила немного оставить в стороне собственную карьеру певицы.

Сейчас Нюша пытается зарабатывать на марафонах в Сети и о ее концертах ничего не слышно. Поклонники также заметили, что знаменитость вновь поправилась.

В личном блоге Нюша выставила видео со своим променадом по улицам Дубая в весьма откровенном наряде.