«Прекрасно знаю, кто живет в замке Пугачевой»: Худяков раскрыл карты после слухов о призраке

Жители деревни Грязь надумали лишнего, увидев свет в окнах замка артистки, дескать бродит по замку Примадонны призрак, и, вполне вероятно, это сама развоплощенная певица. Бред, конечно.

Политик заверил, что в доме Пугачевой хозяйничает вполне обычный человек — ее водитель, который усыновил сына ее племянника и которому она доверяет как самому близкому человеку.

Он смотрит за порядком и приводит редких риелторов на осмотр недвижимости. Пока ценителей средневекового сюра находится мало, дом не продается.