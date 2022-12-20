«Прекрасно знаю, кто живет в замке Пугачевой»: Худяков раскрыл карты после слухов о призраке

Роман Худяков раскрыл карты, кто на самом деле бродит по замку Аллы Пугачевой в ночи и включает свет в ее спальнях на верхних этажах. «Прекрасно знаю, кто живет в замке Пугачевой», — заявил он в своих соцсетях.
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Жители деревни Грязь надумали лишнего, увидев свет в окнах замка артистки, дескать бродит по замку Примадонны призрак, и, вполне вероятно, это сама развоплощенная певица. Бред, конечно.
Политик заверил, что в доме Пугачевой хозяйничает вполне обычный человек — ее водитель, который усыновил сына ее племянника и которому она доверяет как самому близкому человеку.
Он смотрит за порядком и приводит редких риелторов на осмотр недвижимости. Пока ценителей средневекового сюра находится мало, дом не продается.