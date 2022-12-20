Юлия Ефимова нарядилась в эффектное платье-бюстье с прорезями и цепями: незагорелые прелести выглядывают

Звезда плавания Юлия Ефимова на паузу в США поставила карьеру, но не жизнь, и стремится наполнить каждый свой день новыми эмоциями. Недавно она отдыхала в горах и каталась на сноуборде, а теперь готовиться к католическому Рождеству.

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Судя по всему, сейчас красотка озадачена выбором наряда к празднику. И в соцсети показала, что остановилась на оранжевом миниатюрном платье-бюстье, которое пикантно подчеркнуло незагорелые части тела, а также оголило талию. Акцентные цепи по бокам сделали фигуру пловчихи более точеной и хрупкой. Подписчикам образ спортсменки понравился, и они усыпали ее комплиментами.