Кормухина размазала Орбакайте, Пригожин ответил: «Цвет теперь не принадлежит нам?»

Скандал после сине-желтого выступления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на шоу «Дуэты» телеканала «Россия» продолжает разгораться. В полемику теперь вступил продюсер Иосиф Пригожин, отреагировав на обвинения Ольги Кормухиной в адрес дочки Пугачевой.

Пригожин считает, что сейчас многие ищут черную кошку в темной комнате. И уверен, что телеканал «Россия» пропустил выступающих в желтом Орбакайте и в синем Николаева неосознанно. Продюсер призвал не искать врагов там, где их нет.

«Так вообще нельзя! Так и мы и до мышей это самое… Ну цвет теперь не принадлежит нам что ли? Цвет теперь только государству принадлежит? Нам что теперь, отказаться? Даже нас с Валерией (жена продюсера певица Валерия. — Прим. ред.) обвинили в этом! Ну что теперь, еще раз говорю, желто-синий отменить?» - цитирует Пригожина «Пятый канал».

Продюсер убежден: если бы Орбакайте и Николаев хотели заявить о своей позиции, то явно сделали бы это по-другому, взяв в руки двуколор, например.