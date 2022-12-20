Новости шоу-бизнеса: Кормухина размазала Орбакайте, Волочкова объявила дату свадьбы, Собчак заработала более 150 млн рублей на видеохостинге

Волочкова объявила дату свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова, недавно закрутившая новый роман, объявила о скорой свадьбе. Звезда собирается стать женой через месяц, и скажет «да» в Лапландии. С бойфрендом они решили, что это будет 21 января – после того, как отгремит Настин день рождения, а также закончится отпуск на Мальдивах.

Родригез встал на костыли

Шоумен Тимур Родригез показал, что теперь передвигается с помощью костылей. Юморист сообщил, что на одном из новогодних концертов неудачно исполнил танец и травмировался.

Собчак заработала полторы сотни миллионов рублей

Ксения Собчак не только богата на скандалы, но и на доходы. Блондинка в шоколаде за этот непростой год «подняла» на YouTube 152,5 млн рублей. Для сравнения: у блогера Насти Ивлеевой – всего 2,4 млн.

Дочь «нанайца» Политова отравилась

Единственная дочь Владимира Политова отравилась, ее срочно госпитализировали, подключили к ИВЛ – состояние было очень тяжелое. Вывести пациентку из кризиса врачам удалось.

Кормухина растоптала Орбакайте

Ольга Кормухина не смогла промолчать после скандального выступления Кристины Орбакайте с Игорем Николаевым, где они нарядились в оттенки двуколора – желтое платье и синий костюм.