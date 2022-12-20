Клава Кока оказалась в объятиях незнакомца: парень не растерялся, наглаживает ее голую талию!

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Пьяную» Клава Кока накануне оторвалась на корпоративе. Получилось весело, а на фотографиях с мероприятия был замечен компромат. Звезду запечатлели в объятиях незнакомца, он вцепился в ее голенькую талию и нежно наглаживает.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Кока и не против. Девушка, исполняющая в этот момент песню, тоже прильнула к юноше. И всем своим видом разрешила ему не останавливаться. Кадр облетел соцсети, певица довольна, что стала героиней новостей, а люди теперь гадают, кто этот таинственный незнакомец.