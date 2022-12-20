«Выставила»: голенькая Наталья Рудова повалялась в постели перед камерой

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова в настоящее время трудится в новом проекте – сериале «Счастье – это ты». Съемки не из легких – смены ночные, а актриса приболела. К тому же, накануне ей нужно было передислоцироваться, поскольку продолжение сюжет получил в городе Чехове.

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Разместившись в местном отеле, Рудова решила показать, как выглядит ее номер. А сама забралась в постель, прикрыв голенькие телеса одеялом. «В «Телегу» выставила рум-тур из моего номера в Чехове без прикрас», - предупредила звезда. А в видео показала, как обжилась в номере и куда побросала свои вещи.