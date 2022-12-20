Натягивает на причинное место: бесштанная Валя Карнавал попала в кадр – голые ноги, сверху футболка

Певица и блогер Валя Карнавал стала невестой Саши Стоуна, пара уже живет вместе, обзавелась питомцем и ведет совместный быт. Девушка даже не стесняется ходить по дому без штанов. Более того, она позволяет бойфренду показывать себя неглиже всем его подписчикам.

На Вале оказалась лишь одна футболка, и, судя то тому, как девушка натягивает ее на причинное место и прикрывает тыл, ей все-такие не очень комфортно перед объективом. Но одеться было некогда, красавица слишком была занята: искала место, в котором щенок оставил свой конфуз, но так и не нашла.