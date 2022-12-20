Лишат гражданства? В Израиле задержаны чиновники, оформившие Пугачевой и Собчак паспорта не по закону

Как сообщает Starhit, ради Пугачевой ведомство согласилось поработать в субботу, и заветный документ оказался быстро у Примадонны в руках. А Собчак захотела индивидуального подхода в нерабочее время – пришла в офис после закрытия, но для нее любезно открыли двери.

Сотрудники ведомства выдали обеим россиянкам постоянные, а не временные документы – опять нарушение. А в случае с Пугачевой и вовсе скандал – она заявила о праве на гражданство исходя из национальности мужа, но пара венчалась по христианским обычаям, что выдало Максима Галкина*. Судя по серьезности происходящего, двух новоиспеченных израильтянок, по всей видимости, лишат гражданства.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента