«Делаю без анестезии»: невестка Валерии показала себя до и после увеличения губ

Валерия, Лиана и Арсений Шульгины

Валерия, Лиана и Арсений Шульгины. Фото: соцсети 

Лиана Шульгина вколола филлер и отметила, что для нее эта процедура проходит безболезненно.

24-летняя жена младшего сына артистки Валерии покрасовалась перед поклонниками с пышными губками. 

Оказалось, Лиана Шульгина решилась на процедуру по увеличению губ во второй раз. Знаменитость колола филлер в начале отношений с Арсением Шульгиным. Но потом у Лианы произошел неприятный опыт увеличения губ. И она перестала обращаться ради этой процедуры к косметологам.

После парных тату с мужем, Шульгиной захотелось больше преображений. И вот она вновь оказалась в кресле косметолога.

«Делаю без анестезии и даже без крема. Мне вообще не больно», – призналась Лиана в личном микроблоге.

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«Мы познакомились с ней после неудачного увеличения губ. Долго выводили и постепенно убирали препарат», – добавила Шульгина.

 

Лиана Шульгина до процедуры. Фото: соцсети 

А после Лиана Шульгина похвасталась результатом увеличения препаратом.

Лиана Шульгина после процедуры. Фото: соцсети 

Напомним, ранее телеведущая Виктория Боня ужаснулась при виде модели Алены Шишковой. Знаменитость сильно изменилась из-за уколов красоты.

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