«Делаю без анестезии»: невестка Валерии показала себя до и после увеличения губ

24-летняя жена младшего сына артистки Валерии покрасовалась перед поклонниками с пышными губками.

Оказалось, Лиана Шульгина решилась на процедуру по увеличению губ во второй раз. Знаменитость колола филлер в начале отношений с Арсением Шульгиным. Но потом у Лианы произошел неприятный опыт увеличения губ. И она перестала обращаться ради этой процедуры к косметологам.

После парных тату с мужем, Шульгиной захотелось больше преображений. И вот она вновь оказалась в кресле косметолога.

«Делаю без анестезии и даже без крема. Мне вообще не больно», – призналась Лиана в личном микроблоге.

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