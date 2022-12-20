«Делаю без анестезии»: невестка Валерии показала себя до и после увеличения губ

24-летняя жена младшего сына артистки Валерии покрасовалась перед поклонниками с пышными губками.
Оказалось, Лиана Шульгина решилась на процедуру по увеличению губ во второй раз. Знаменитость колола филлер в начале отношений с Арсением Шульгиным. Но потом у Лианы произошел неприятный опыт увеличения губ. И она перестала обращаться ради этой процедуры к косметологам.
После парных тату с мужем, Шульгиной захотелось больше преображений. И вот она вновь оказалась в кресле косметолога.
«Делаю без анестезии и даже без крема. Мне вообще не больно», – призналась Лиана в личном микроблоге.
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«Мы познакомились с ней после неудачного увеличения губ. Долго выводили и постепенно убирали препарат», – добавила Шульгина.
Лиана Шульгина до процедуры. Фото: соцсети
А после Лиана Шульгина похвасталась результатом увеличения препаратом.
Лиана Шульгина после процедуры. Фото: соцсети
Напомним, ранее телеведущая Виктория Боня ужаснулась при виде модели Алены Шишковой. Знаменитость сильно изменилась из-за уколов красоты.