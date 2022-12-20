Поплавская – об изгнанном Урганте: «Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами»

Актриса Яна Поплавская высказалась о своем отношении к возвращению Ивана Урганта в эфир Первого канала. Эту тему накануне подняла фигуристка Татьяна Навка, которая призналась, что хочет, чтобы шоумен вновь вел передачу, и вообще он ничего такого не сказал, за что бы его так ненавидели.

Поплавская в ироничной манере охарактеризовала происходящее с Ургантом, написав пост об этом в Telegram.

«Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит точно вернется. А что случилось? Неужели не нашлось ни одной такой страны, где можно жить не хуже и зарабатывать не меньше? Видимо не нашлось», - рассуждает актриса.

Звезда убеждена, что такими темпами ведь вслед за Ургантом подтянутся и другие бежавшие из страны – Чулпан Хаматова, например, или Максим Галкин*. Она не может даже представить, как эти люди после всего сказанного ими будут вновь выступать на телеканалах перед россиянами.